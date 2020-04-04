Эксперты пояснили, на что обратить внимание при заказе продуктов домой

При заказе еды с доставкой на дом необходимо обратить внимание на упаковку и термическое состояние продукта. Такие советы дали сотрудники столичной госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК).

Как сообщает РЕН ТВ, эксперт по качеству питания МосГИК Елена Павлова отметила, что скоропортящиеся и замороженные продукты должны доставляться в термосумке, термопакете или сумке-холодильнике. До конца или наполовину размороженные продукты покупать не стоит.

По словам специалиста Валентины Семеновой, на самоизоляции необходимо укреплять иммунитет, употреблять больше свежих овощей и фруктов. Не стоит игнорировать цитрусовые, киви, яблоки, перец, морковь, капусту, картофель, сыр, яйца, крупы и бобовые.