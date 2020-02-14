На главную Новости мира

Эксперты перечислили семь мешающих водителям привычек

Автомобильные эксперты рассказали о семи привычках, которые мешают водителям следить за дорогой. Рейтинг открывает привычка включать в один слот видеорегистратор, навигатор, смартфон, радар-детектор и другие девайсы. Такое поведение нередко приводит к поломке или путанице среди проводов, после чего водителю приходится отвлекаться от управления машиной и решать эти проблемы.

Плохая привычка номер два – бросать вещи без присмотра на тех местах, где их легко заметить извне. Это провоцирует воров на ограбление. Еще две вредные привычки – гонять по левому ряду, не глядя на правый, обочину и прилегающую территорию, а также излишняя любовь к кофе: водители долго покупают его на АЗС, а за их автомобилем, уже заправленным, скапливается очередь.

Иногда водители заводят машину с помощью автозапуска и оставляют заведенным на долгое время. Это нарушение и лишний повод для вора угнать работающую машину. Последними в списке стали привычка не пристегиваться в салоне и реакции на провокации во время езды, сообщает 32cars.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Певица Элла Хрусталёва пообщалась с рязанскими студентами

Новости Рязани
В пятницу, 14 февраля, в Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялся первый в этом году «Диалог на равных». В рамках этого проекта...
Узнать больше

В РГУ займутся исследованием технологий информационных войн

Новости Рязани
В Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина начал работу Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Решение создать центр выдвинул...
Узнать больше

Что сделано в Рязанской области за три года губернаторства Николая Любимова

Власть
Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что сделано в Рязанской области за три года губернаторства Николая Любимова

Власть
Напомним, Николай Любимов исполнял обязанности губернатора Рязанской области с 14 февраля 2017 года. На этом посту он сменил Олега Ковалёва. Официально возглавил регион губернатор после выборов с 18 сентября 2017 года.
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
15 февраля (суббота) 10.00 – Первыйй этап (лыжная гонка) социально-ориентированного проекта межрегионального уровня «Национальный триатлон 2020 Рязань». Биатлонный комплекс...
Узнать больше

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Новая старая улица

Акценты
Некоторые рязанцы считают, что в Рязани нынешняя Новослободская улица – одна из самых древних в городе и существует уже более шести веков. Только фактических доказательств этого нет никаких. Но всё-таки эта небольшая городская магистраль, проходящая сейчас по территории бывшей Новой слободы, имеет для краеведов особую притягательность.
Узнать больше

Футбол, курятник и «Крым наш!» – самые необычные рязанские свадьбы

Акценты
Вот и наступил этот самый спорный праздник – День святого Валентина. Можно относиться к нему по-разному, но по статистике именно в этот...
Узнать больше

Что подарить на 14 февраля. Идеи для подарков

Акценты
Приближается 14 февраля – День святого Валентина. Да-да-да! Это не наш святой, и биография у него сомнительная, и праздник этот нам навязали,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Руферы залезли на крышу дома Зингера в Петербурге

Мужчина получил почти 4 года колонии за убийство собаки

Таксисты начали клеить на авто надписи #везименямразь после инцидента с фитнес-тренером