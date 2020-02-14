Эксперты перечислили семь мешающих водителям привычек

Автомобильные эксперты рассказали о семи привычках, которые мешают водителям следить за дорогой. Рейтинг открывает привычка включать в один слот видеорегистратор, навигатор, смартфон, радар-детектор и другие девайсы. Такое поведение нередко приводит к поломке или путанице среди проводов, после чего водителю приходится отвлекаться от управления машиной и решать эти проблемы.

Плохая привычка номер два – бросать вещи без присмотра на тех местах, где их легко заметить извне. Это провоцирует воров на ограбление. Еще две вредные привычки – гонять по левому ряду, не глядя на правый, обочину и прилегающую территорию, а также излишняя любовь к кофе: водители долго покупают его на АЗС, а за их автомобилем, уже заправленным, скапливается очередь.

Иногда водители заводят машину с помощью автозапуска и оставляют заведенным на долгое время. Это нарушение и лишний повод для вора угнать работающую машину. Последними в списке стали привычка не пристегиваться в салоне и реакции на провокации во время езды, сообщает 32cars.