Эксперт рассказал о плюсах и минусах коронавируса для экономики

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Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, как распространение коронавируса повлияло на развитие экономики, и предсказал основные тренды рынка труда в ближайшие годы.

В частности, он отметил необходимость оказания помощи малому бизнесу, который составляет значительную долю российской экономики.

– Если государство не окажет помощи малому бизнесу, например, в виде отмены налогов на месяц, то предприятия малого бизнеса потерпят колоссальные убытки, так как при отсутствии прибыли не будет возможности оплачивать налоги, аренду и зарплату работникам. А малый бизнес – это большая доля экономики страны и большое количество работающих людей, – отметил Захаров в эфире программы «Хороший вопрос» на радио «Говорит Москва».

При этом в результате вынужденного перехода на дистанционный режим работы многие компании откроют для себя новые возможности.

– В целом, для развития общества мы видим позитивные стороны – в частности, развитие удаленной работы. Мы давно были к этому готовы. Многие работники офисов успешно перешли на удаленную работу и возвращаться не собираются. Это очень плохая новость для владельцев офисной недвижимости, так как цены упадут, и никогда больше не вернутся обратно. Это хорошая новость для самих компаний – они смогут нанимать людей, исходя из их компетенций, нанимать работников из разных точек мира и разных часовых поясов, потому что за пару месяцев с этим многие научатся работать, – отметил основатель SuperJob.

Вместе с тем, работа из дома по-прежнему не является панацеей – люди все же будут предпочитать другие пространства для работы.



– В настоящее время офис SuperJob работает удаленно, сейчас мы планируем перейти на удаленную работу на постоянной основе. Но мы учитываем пожелания сотрудников – почти всем нравится работать удаленно (экономится много времени на дорогу), но далеко не всем нравится работать из дома, так как обстановка не всегда располагает и позволяет выполнять свои обязанности в полной мере. В связи с этим мы прогнозируем бум развития зон коворкинга. Например, в районах, отдаленных из центра в рамках внутренней инфраструктуры. И тогда компании будут арендовать рабочие места для своих сотрудников, проживающих в этих районах, – сказал Захаров.

