Эксперт рассказал о плюсах и минусах коронавируса для экономики

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay
В этот день

Всемирный день поэзии

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый...
Узнать больше
Новости мира

Стали известны подробности смертельного ДТП под Геленджиком

На трассе М-4 «Дон» под Геленджиком произошло ДТП. После него водитель умер в больнице. Об этом сообщает «Кубань24»
Узнать больше
Новости мира

Кто может пройти анализ на коронавирус

Пациентов разделили на группы по степени риска. В группу низкого риска включены пациенты с симптомами ОРВИ. Анализ им могут сделать по решению врача. ﻿
Узнать больше
Новости мира

Пируэты вертолета напугали отдыхающих в Сочи

Отдыхающие в Сочи засняли на видео опасные воздушные пируэты вертолета. Видеоролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре...
Узнать больше
Новости мира

Певица Maruv поразила фанатов откровенным снимком

Известная поп-исполнительница Maruv разместила в своем Инстаграме пикантную фотографию, чем поразила своих фанатов. В качестве подписи звезда представила объявление об отмене концертов...
Узнать больше
-

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о том, как распространение коронавируса повлияло на развитие экономики, и предсказал основные тренды рынка труда в ближайшие годы.

В частности, он отметил необходимость оказания помощи малому бизнесу, который составляет значительную долю российской экономики.

– Если государство не окажет помощи малому бизнесу, например, в виде отмены налогов на месяц, то предприятия малого бизнеса потерпят колоссальные убытки, так как при отсутствии прибыли не будет возможности оплачивать налоги, аренду и зарплату работникам. А малый бизнес – это большая доля экономики страны и большое количество работающих людей, –  отметил Захаров в эфире программы «Хороший вопрос» на радио «Говорит Москва».

При этом в результате вынужденного перехода на дистанционный режим работы многие компании откроют для себя новые возможности.

– В целом, для развития общества мы видим позитивные стороны – в частности, развитие удаленной работы. Мы давно были к этому готовы. Многие работники офисов успешно перешли на удаленную работу и возвращаться не собираются. Это очень плохая новость для владельцев офисной недвижимости, так как цены упадут, и никогда больше не вернутся обратно. Это хорошая новость для самих компаний – они смогут нанимать людей, исходя из их компетенций, нанимать работников из разных точек мира и разных часовых поясов, потому что за пару месяцев с этим многие научатся работать, –  отметил основатель SuperJob.

Вместе с тем, работа из дома по-прежнему не является панацеей – люди все же будут предпочитать другие пространства для работы.

– В настоящее время офис SuperJob работает удаленно, сейчас мы планируем перейти на удаленную работу на постоянной основе. Но мы учитываем пожелания сотрудников – почти всем нравится работать удаленно (экономится много времени на дорогу), но далеко не всем нравится работать из дома, так как обстановка не всегда располагает и позволяет выполнять свои обязанности в полной мере. В связи с этим мы прогнозируем бум развития зон коворкинга. Например, в районах, отдаленных из центра в рамках внутренней инфраструктуры. И тогда компании будут арендовать рабочие места для своих сотрудников, проживающих в этих районах, – сказал Захаров.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Сотрудники рязанской скорой помощи рассказали, как проводят время на карантине

Новости Рязани
Напомним, в Рязани сейчас временно сидят по домам сотрудники двух бригад скорой помощи. Два фельдшера и два водителя
Узнать больше

Житель Рязани до смерти избил гостя

Новости Рязани
По версии следствия, преступление было совершено 12 ноября 2019 года в одном из домов на улице Комбайновой в Рязани.
Узнать больше

В рязанском транспорте временно не будут принимать льготные школьные и студенческие проездные

Новости Рязани
В Рязани могут временно приостановить действие школьных и студенческих льготных проездных на период карантина. Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Актуальная информация о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Появились свежие данные о распространении коронавируса в Рязанской области. Информация опубликована на сайте правительства региона. По состоянию на 13...
Узнать больше

Метеопредупреждение для Рязани продлено

Новости Рязани
Сегодня в Рязани и области скорость ветра будет достигать порывами 12-17 метров в секунду. Такая погода сохранится до конца суток.
Узнать больше

В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

Новости Рязани
Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Когда все дома. Как пережить карантин и сохранить мир в семье

Акценты
Карантин уже наступил. Хотим мы того или нет. Паникуем или остаёмся в здравом уме. Сплетничаем или анализируем. Это уже неважно. Школьники дома....
Узнать больше

Трагедия «пухляша»

Акценты
Жизнь похожа на русскую рулетку – никогда не знаешь, какое нажатие курка или,...
Узнать больше

Игумен Лука: Когда нашей природе что-то угрожает, мы обретаем чувство единства

Акценты
В среду, 18 марта, в гостях у 7info побывал кандидат исторических наук, заведующий кафедрой теологии РГУ имени С. А. Есенина, настоятель Спасо-Преображенского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сотрудники рязанской скорой помощи рассказали, как проводят время на карантине

Житель Рязани до смерти избил гостя

В рязанском транспорте временно не будут принимать льготные школьные и студенческие проездные