Эксперт рассказал, как можно увеличить зарядный резерв смартфона

-

Эксперт Михаил Коган рассказал о лайфхаке, который позволит увеличить зарядный резерв смартфона вдвое или даже больше. Для достижения такого эффекта не понадобятся трудные манипуляции.

Глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами заявил, что электронный гаджет лучше всего не «бросать» на зарядке на всею ночь. Такое решение плохо повлияет на функционирование телефона, отметил специалист в разговоре с «Праймом».

Коган рассказал, что производители гаджетов рекомендуют не допускать опускания заряда смартфона до значений менее 20-30%, а также не позволять телефону и вовсе выключаться. Кроме того, не советуют и заряжать батарею на сто процентов. Идеальным диапазоном функционирования является промежуток от 30 до 80 процентов заряда. Именно такое использование поможет увеличить общее число полных циклов заряда-разряда, пишет Царьград.