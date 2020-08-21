Эксперт назвал профессии, которые останутся в прошлом

Рекрутёр и бизнес-аналитик Максим Спиронов рассказал «Вечерней Москве», какие профессии могут исчезнуть, а какие останутся актуальными и в будущем.

По мнению эксперта, будущее всецело за информационными технологиями. И образование, как он считает, на сегодняшний день находится на этапе масштабной трансформации.

Спиронов считает, что обучение в ближайшее время станет всё более дистанционным, особенно благодаря пандемии. Получать знания уже сейчас проще через интернет и во многих случаях не обязательно лично посещать занятия.

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Технологии и дальше будут развиваться, это потребует постановки новых задач, которыми займутся представители интернет-профессий.

Эксперт считает, что будут развиваться отрасли, связанные с интернет-маркетингом. Будут востребованы специалисты по веб-аналитике, performance-маркетингу, продакт-менеджмент, дизайнеры, разработчики компьютерных игр.

Есть перспективы и у smm-менеджеров. Они будут заниматься не только продвижением корпоративных брендов, но и личных.

Обучение этим профессиям достаточно быстрое – от 4 месяцев до года. Согласитесь, что это гораздо быстрее, чем получать высшее образование в вузе в течение 5 лет. По мнению Спиронова, оно оправдано, если человек готовится стать врачом или инженером. А многие другие профессии можно будет с успехом получать с помощью дистанционного обучения.

Назвал эксперт и профессии, которые, по его мнению, канут в Лету. Например, компьютеры смогут заменить охранников. Искусственный интеллект не уснет и не «прощелкает» воров, когда те попытаются ворваться в охраняемое здание. Роботы смогут заменить уборщиц, водителей. В целом могут исчезнуть профессии, которые алгоритмизируются.

В то же время, например, юристы, адвокаты будут востребованы и в будущем. Изменятся только способы их взаимодействия с клиентами. Например, можно будет спокойно общаться дистанционно, что доказала ситуация с карантином из-за коронавируса.