Экс-супруга ревнивого убийцы с топором раскрыла детали расправы

Айгуль Маликова, бывший муж которой на днях убил ее возлюбленного, рассказала о трагедии телеканалу РЕН ТВ.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено жестокое убийство в Набережных Челнах. Ревнивец посреди дороги на глазах у водителей зарубил топором насмерть возлюбленного своей бывшей жены.

«Убить он хотел меня в первую очередь. Егор просто на себя отвлек его внимание. Я спаслась благодаря ему», – отметила женщина.

Она считает, что ее бывший муж не смог построить свою жизнь без нее и решил отомстить. Еще в браке мужчина избивал ее, воровал украшения и проигрывал деньги в азартных играх.

«После развода мучал меня, измывался, угрожал постоянно, терроризировал меня, контролировал каждый мой шаг. Избил меня год назад чуть не до смерти», – вспоминает Айгуль.

По ее словам, бывший супруг около полугода не появлялся. В это время она встретила свою новую любовь.

Как сообщалось ранее, днем 18 сентября в центре Набережных Челнов 35-летний преступник натравил собаку на любовника своей бывшей жены, а затем зарубил его топором насмерть. В отношении его возбудили уголовное дело.