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Экс-игрок «Спартака» угрожал жене, её матери и сtстре убийством

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Экс-игрока московского «Спартака» Огнена Вукоевича задержала полиция в Загребе. Спортсмен угрожал убить свою жену, а также её мать и сестру.

Футболист 7 мая пришёл домой сильно пьяный. После возвращения он начал угрожать женщинам физической расправой.

В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело. В ближайшее время для него будет определена мера пресечения.

Напомним, Огнен Вукоевич играл за «Спартак» с 2012 по 2013 год.

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