Экс-игрок «Спартака» угрожал жене, её матери и сtстре убийством

Экс-игрока московского «Спартака» Огнена Вукоевича задержала полиция в Загребе. Спортсмен угрожал убить свою жену, а также её мать и сестру.
Футболист 7 мая пришёл домой сильно пьяный. После возвращения он начал угрожать женщинам физической расправой.
В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело. В ближайшее время для него будет определена мера пресечения.
Напомним, Огнен Вукоевич играл за «Спартак» с 2012 по 2013 год.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram