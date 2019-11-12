Экран нового Samsung Galaxy Fold будет гибким

Компания Samsung собирается представить новый складной смартфон. На Galaxy Fold поставят гибкий экран.

Отметим, что ныне актуальная версия Galaxy Fold уже «вооружена» гибким дисплеем, который встроили в корпус. Однако необходимую защиту от повреждения матрицы девайс так и не получил. По словам инсайдеров, корейцы нашли выход: уже подобран поставщик гибкого и прочного стекла UTG для использования в новой версии смартфона.

По данным зарубежных СМИ, толщина эластичного стекла не будет превышать толщину волоса человека. При этом уточняется, что из-за ограничений скорости производства гибких стекол (не более 500 тысяч в год) производство «гнущихся» смартфонов будет также ограничено, сообщает Русаргумент.