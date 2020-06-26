Екатерина Варнава сразила поклонников модным образом

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Резидентка Comedy Woman Екатерина Варнава показала себя в новом модном наряде. Образ теледивы вызвал у поклонников восхищение. Снимки Кати были опубликованы в ее Инстаграме.

Девушка позировала перед камерой в образе русалки. Ее платье телесного цвета было выполнено в стиле макраме, что сейчас считается очень модным и актуальным. Платье в сеточку обрадовало фанатов.

Фоловеры Варнавы остались в восторге от ее модного образаю они написали множество комплиментов своему кумиру, а также сравнили платье с рыболовной сетью, а саму Катю с русалкой.