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ЕГЭ проверит искусственный интеллект

7info 2
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В этом году с помощью алгоритма на основе нейросети проанализируют результаты не только основного этапа проведения госэкзамена, но и дополнительного периода, сообщили «Известиям» в Рособрнадзоре. Такой метод проверки позволит выяснить, сам ли ученик написал свою работу.

«Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки нейронную сеть «обучают» на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки», — сказали в службе.

Следующий этап — просмотр бланков, найденных программой, группой специалистов. Если предположение о том, что работа может быть написана разными людьми, сохраняется, специалисты Рособрнадзора просматривают видеозаписи экзаменов, и направляют такие работы в регион и, в отдельных случаях, на почерковедческую экспертизу.

В прошлом году анализ проводился только на работах основного этапа ЕГЭ. В этом году планируется проводить анализ экзаменационных работ одного участника экзамена, написанных в разные периоды, уточнили в Рособрнадзоре.

Однако в Совфеде выступили против этой идеи. Там считают, что ужесточение правил проведения единого госэкзамена, которое подразумевает анализ результатов на всех этапах с помощью нейросетей, в сложившейся эпидемиологической ситуации приведет только к увеличению стресса у выпускников.

Член комитета верхней платы по социальной политике Сергей Леонов уверен, что дети и так запуганы.

«Особенно сложно им было в этом году. Долго школьники не знали, когда они в итоге будут сдавать ЕГЭ. Детей уже истерзали всеми нововведениями и изменения. Мне кажется, дополнительный контроль пойдет только во вред. Конечно, метод нейросетей достаточно распространен для анализа данных, но ошибки тоже никто не исключает. Возможность такого просчета — дополнительный стресс для ребенка, — сказал Сергей Леонов. — Я против дополнительного контроля. Все равно первый курс все покажет. Если школьник хорошо написал ЕГЭ, но не справляется в вузе, его точно отчислят».

С этого года Рособрнадзор планирует проводить анализ экзаменационных работ не только на основном этапе госэкзамена, но и после прохождения дополнительного периода. Искусственный интеллект поможет выяснить, сам ли ученик написал свою работу.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Доверяй, но перепроверяй: анализ результатов ЕГЭ ужесточат

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