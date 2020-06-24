Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за смертельное ДТП

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Устроивший смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов продает свой дом за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом пишет «КП».

Отмечается, что часть средств пойдет на компенсацию семье погибшего Сергея Захарова. На остальное будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму.

Утверждается, что все имущество артиста может тянуть на полмиллиарда рублей. Кроме домов под Юрмалой у артиста есть особняк в Подмосковье и квартира в центре Москвы.