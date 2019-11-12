Двое погибли при столкновении УАЗа и КамАЗа под Томском

12 ноября на территории Томской области произошло столкновения грузовика и микроавтобуса. Авария на трассе Новомихайловка — Итатка закончилась трагично: погибли двое.

Сообщается, что участниками столкновения после 17 часов вечера стали УАЗ и КамАЗ. По данным очевидцев, причиной аварии стали плохие дорожные условия. В результате сильнейшего удара УАЗ превратился в груду металла. В итоге погибли два человека.

По факту произошедшего начато расследование. Выясняются детали инцидента, сообщает В Томске.ру.

Фото: УМВД РФ по Томской области