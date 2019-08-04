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Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП под Волгоградом

Водитель хэтчбека ВАЗ-2114 устроил массовое столкновение, в котором погиб он сам и 19-летняя пассажирка его автомобиля. Кроме того, травмы получили еще 6 человек. Момент страшного столкновения попал в объектив видеорегистратора одного из участников ЧП.

Известно, что машины столкнулись 3 августа, примерно в 14:15. На мосту через Волжскую ГЭС Лада 14-ой модели подрезала кроссовер Renault Duster, выполняя перестроение в левую полосу дороги. Дело в том, что водитель хэтчбека пытался уйти от столкновения с идущим в попутном направлении по правой полосе грузовым автомобилем. ВАЗ и Renault столкнулись и вместе улетели н встречку. После этого в обе машин лоб в лоб врезался Chevrolet.

От сильного удара кроссовер перевернулся, Лада превратилась в комок металла, а Chevrolet оказался сильно искореженным. Авария унесла две жизни – погиб виновник ДТП и 19-летняя девушка, которая была пассажиркой его авто. Также известно, что шесть человек были доставлены в медучреждение, в их число вошли двое детей. Сообщается, что 5-летний ребенок остался без руки после этого столкновения, сообщают Вести.ру.

Фото: ВКонтакте

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