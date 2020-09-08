Два трупа пролежали в доме Легкоступовой более 10 дней

7 сентября жители дома, где умерла исполнительница хита “Ягода-малина” Валентина Легкоступова, обратились в полицию из-за странного запаха из соседней квартиры, сообщает Федеральное агентство новостей.

Когда в понедельник полицейские прибыли в дом на Саратовской улице, то обнаружили там трупы двух женщин. В квартире жили 58-летняя медсестра с 93-летней лежачей матерью. Помещение было захламлено, а в прихожей стояло несколько пакетов с мусором. По предварительной информации, примерно 12 дней назад умерла дочь от сердечного приступа или от истощения, так как женщина практиковала длительное голодание. Пенсионерка же погибла спустя два дня от голода и жажды. Дверь, окна и форточки в квартире были заперты.

В августе 2020 года дочь Валентины Легкоступовой обнаружила свою мать в ее квартире с пробитой головой, сообщает телеканал “360”. Певица была госпитализирована, но спасти женщину не удалось. Легкоступова умерла 14 августа, а спустя шесть дней ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.