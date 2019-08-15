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Два сотрудника полиции разбились на байке под Каменском

Смертельное ДТП случилось в населенном пункте Покровское Свердловской области. Около 22 часов там столкнулись мотоцикл и Газель. В итоге погибли два человека.

Стало известно, что в результате ДТП разбились 35-летний инспектор ГИБДД ОВД Каменска-Уральского, который управлял байком Honda, а также пассажирка двухколесного транспорта — сотрудница дежурной части отдела полиции № 24. Правоохранители двигались по дороге общего пользования, не находясь при исполнении своих должностных обязанностей. Сотрудник госавтоинспекции стал совершать обгон мотобайка Aprilia Pegaso и попутно следовавшего грузовика. Выехав на полосу встречного движения, мотоциклист допустил столкновение с автомашиной марки ГАЗ. После удара Honda была отброшена на второй байк.

По факту случившегося начато расследование. Эксперты взяли образцы крови у погибшего старшего лейтенанта полиции. Будет проведена экспертиза, которая поможет установить, в каком состоянии правоохранитель управлял транспортным средством, сообщает Ку66.

Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области / В.Н.Горелых

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