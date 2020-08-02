Два человека погибли в лобовом ДТП в Новосибирске

Два человека погибли в результате аварии, которая случилась ночью с 1 на 2 августа в Новосибирске. Участниками ДТП стали легковушка и грузовой автомобиль.

«Около 01:30 водитель 1997 года рождения на автомобиле Honda при неустановленных обстоятельствах совершила столкновение с автомобилем MAN под управлением водителя 1978 года рождения», отметили сотрудники пресс-службы ГУ МВД по региону.

Уточняется, что авария случилась неподалеку от улицы Станционной. Автомобили перед столкновением двигались навстречу друг другу. По факту случившегося начато расследование, сообщает РЕН ТВ.