Два большегруза столкнулись на «Нарве»: погиб человек

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1 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области случилось смертельное ДТП. Участниками аварии на 101 километре ФАД А-180 «Нарва» стали два большегруза.

По неустановленной причине цементовоз DAF, следовавший из Кингисеппа в Санкт-Петербург, вылетел на полосу встречного движения. Это произошло примерно в 06:30. В тот момент навстречу двигался седельный тягач MAN с прицепом. Он направлялся в сторону Кингисеппа.

Случилось серьезное столкновение, в результате которого 33-летний водитель цементовоза получил смертельные повреждения и умер. Сообщается, что мужчина проживал в Кингисеппе. У него остались дети. 31-летний шофер автомашины MAN травм в ДТП не получил, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: соцсети