Драгдилеры похоронили заживо детей за отказ купить наркотики

Драгдилеры похоронили заживо подростков. Причиной для такого поступка стал отказ детей от покупки наркотических средств.

ЧП случилось в августе. Подростки отправились на прогулку. Во время гульбы они повстречали двух молодых людей. Новые знакомые предложили купить наркотики. Однако дети отказались. Тогда агрессивные драгдилеры схватили жертв и увели на кладбище.

Как сообщает РЕН ТВ, подростков изрезали и изнасиловали. Затем их принудили залезть в яму. В ней детей и закопали заживо.

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Однако проходивший мимо мужчины нашел свежеприкопанную могилу и вызвал правоохранителей. Они сумели освободить детей.

Через некоторое время были задержаны и драгдилеры – 18-летний и 21-летний молодые люди. Их обвинили в похищении людей, нападении, изнасиловании и грабеже. Мужчины отрицают выдвинутые против них обвинения.