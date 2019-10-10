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Директор астраханского училища заставлял детей работать на стройке

В Астрахани возбуждено уголовное дело против директора закрытого спецучилища для несовершеннолетних нарушителей закона за превышение полномочий.

С июня по сентябрь текущего года руководитель училища сдавал в аренду детей строительной фирме. По его указанию подопечных привозили на стройку, где заставляли выполнять строительные и ремонтные работы.

Интерфакс отмечает, что директор училища зарабатывал на одном ребёнке 500 рублей.

На данный момент следователи выясняют, сколько несовершеннолетних было привлечено к работам.

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