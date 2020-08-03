Девушку без маски обругали и силой выгнали из автобуса в Уфе

В Уфе из автобуса силой выгнали девушку, у которой не было защитной маски. Об этом пишет «КП». В Сети появилось видео с места событий.

На кадрах запечатлена словесная перепалка между девушкой и женщиной в возрасте. Недовольная дама схватила первую за руку и подняла ее с места, требуя при этом покинуть салон и угрожая вызвать полицию. Пассажирка без маски попыталась противостоять ей, однако не слишком успешно.

Женщина говорит ей в след: «Выходи, давай, крыса!».

В ответ девушка назвала агрессивную местную жительницу «тупой». Та не сдержалась и ударила оппонентку ногой, когда она уже выходила из салона автобуса.