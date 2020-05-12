Девушка пошла на шашлыки на самоизоляции и умерла на Ямале

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В минувшие выходные в Ноябрьске умерла местная жительница, которая пошла на пикник во время режима самоизоляции. Об этом пишет портал «Ноябрьск 24».

Сообщается, что 38-летняя женщина подавилась шашлыком. По словам очевидцев, сначала они пытались самостоятельно помочь знакомой. В частности, пострадавшей делали массаж сердца. Спустя примерно полчаса люди обратились за помощью к медикам.

Врачи решили провести сердечно-легочную реанимацию, так как свидетели называли разное время, когда случился инцидент. Попытки реанимировать пострадавшую результатов не дали. Подробности уточняются.

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