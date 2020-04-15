Девочка выгуляла собаку на крыше дома на самоизоляции

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Фото и видео — UTV

14 апреля девочка выгуляла собаку на крыше многоэтажки. Инцидент произошел во время самоизоляции в Уфе.

Видео с моментом инцидента оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах можно увидеть маленькую жительницу Уфы в верхней одежде и ее питомца, с которым девочка играет. Собака весело бегает по крыше.

Напомним, на территории Башкортостана гулять с собаками разрешено не дальше 100 метров от дома. Такие правила установлены на время введения режима самоизоляции.