Девочка выгуляла собаку на крыше дома на самоизоляции

14 апреля девочка выгуляла собаку на крыше многоэтажки. Инцидент произошел во время самоизоляции в Уфе.
Видео с моментом инцидента оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах можно увидеть маленькую жительницу Уфы в верхней одежде и ее питомца, с которым девочка играет. Собака весело бегает по крыше.
Напомним, на территории Башкортостана гулять с собаками разрешено не дальше 100 метров от дома. Такие правила установлены на время введения режима самоизоляции.
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