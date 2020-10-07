Дети погибли из-за травли тараканов в соседней квартире

В Симферополе двое детей погибли из-за травли тараканов в квартире этажом ниже, об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Сообщается, что плохо себя почувствовали мать и трое ее детей. Вскоре 10-летний мальчик скончался до приезда врачей, а 8-летняя девочка умерла в больнице. Женщину и пятилетнего сына спасли.

По версии следствия, предприниматель арендовал помещение в жилом доме и решил провести там дезинфекцию. Мужчина купил «специальный препарат» и отдал его знакомому, который разложил по помещению таблетки и ушел. Выделившийся ядовитый газ поднялся в квартиру этажом выше.

Мужчинам предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Они признают свою вину.