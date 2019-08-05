Десантник залил треногу огнетушителем

2 августа десантник расправился с дорожной камерой. Мужчина залил ее огнетушителем. Момент ЧП был заснят на камеру и размещен в группе «Регион-36» в соцсети Вконтакте.

При просмотре можно увидеть, как одетый в тельняшку и берет гражданин взял из автомобиля огнетушитель, перешел через дорогу, на другую обочину и стал распылять содержимое огнетушителя на установленную около дорожного полотна передвижную камеру фиксации нарушений.

Сообщается, что данный случай произошел в Воронежской области, сообщает РЕН-ТВ.