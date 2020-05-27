Дерматолог назвала средство для здорового внешнего вида

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Дерматолог сообщила, что поможет достигнуть здорового внешнего вида после самоизоляции. Свои советы специалист предоставила в беседе с представителями радио Sputnik.

Медик отметила, что людям непременно следует следить за состоянием кожи. Кроем того, эксперт напомнила, что «все хотят выглядеть здоровыми, а здоровье и загар всегда отождествлялись». Пи этом она уточнила, что загорать могут не все. Но есть и иной путь: искусственный загар или автозагар.

Дерматолог считает, что такой вид загара не очень вредный. Он лучше солярия, и если его использовать в профсалонах, можно получить отличный результат и цвет кожи.