Депутаты устроили потасовку на заседании Саратовской облдумы

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Депутаты подрались на заседании областной думы Саратовской области. Мероприятие длилось около 12 часов. Его как раз прервала разборка.

Как сообщает РЕН ТВ, конфликт случился в ходе выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Он зачитывал решение о нарушении этических правил депутатами Дмитрием Чернышевским и Николаем Бондаренко. В итоге было решено: запретить Бондаренко и Чернышевскому выступать на очередном заседании облдумы.

Бондаренко заснял выступление на видео, однако представитель Единой России Дмитрий Петров пытался ему помешать. Тогда сосед Бушуева депутат Анатолий Ципящук обратился к Бондаренко и заявил: «Проваливай отсюда». Затем он кинул в Бондаренко бутылку с водой. Этот поступок стал поводом для начала драки.

Представители СМИ сумели отснять разборку на видео. Дерущихся пытались утихомирить другие депутаты. Заседание облдумы остановили.