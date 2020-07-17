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Новости мираПроисшествия

Депутат избил до комы пенсионера во время отпуска в Крыму

Никита Брыкин

Во время летней поездки в Крым депутат с Урала избил до комы пожилого жителя полуострова. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По предварительной версии, у народного избранника произошел конфликт с пенсионером. Его сосед слишком много курил. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, огромную гематому вокруг глаза.

Отмечается, что 66-летний мужчина мог умереть на месте. Несколько дней назад он все же пришел в сознание. По словам его дочери, пенсионер до сих пор никого не узнает, его состояние крайне тяжелое.

Как пишет СМИ, участником драки стал депутат из Первоуральска Свердловской области. Как стало известно, уголовное дело еще не возбудили, проводится проверка.

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