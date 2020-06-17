Среда, 17 июня, 2020
21.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Дело серийного сексуального маньяка передано в суд

7info
-

В городе Тулуне Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ – пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 и ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 и ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, мужчина совершал преступления с 1992 по январь 2019 года. На его счету несколько изнасилований, а также убийства двух женщин. В действиях подозреваемого выявлены признаки серийности. Он действовал по одной и той же схеме – сначала, угрожая ножом, заводил жертв в безлюдные места, где совершал в отношении них сексуальные преступления. 

Над раскрытие преступлений работали наиболее опытные следователи Иркутской области. Правоохранители располагали лишь отрывочными сведениями о личности подозреваемого. Жертвы говорили о его усах, характерной кепке коричневого цвета и запахе солярки. 

– Под такие критерии условно подпадали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

Именно их и проверяли оперативники в первую очередь. Кроме того, делалась выборка по возрасту проверяемых – от 40 до 65 лет. Задержали мужчину в январе 2019 года после того, как эксперты выявили совпадение его генетического материала с материалом, собранным на месте преступлений. После этого задержанного поместили под стражу. 

Уголовное дело составило более 100 томов. Сейчас обвиняемый знакомится с ним. Затем будет суд. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Мошенники атакуют рязанцев в мессенджерах

Новости Рязани
Рязанцам стали поступать сообщения в мессенджерах, сообщающие о получении некой компенсации. «За несколько дней мне пришло сразу несколько таких сообщений, - рассказывает...
Узнать больше

В Рязани отмыли памятник Сергею Есенину

Новости Рязани
Во вторник, 16 июня, неизвестные разрисовали памятник Сергею Есенину в Кремлёвском сквере. Сотрудники дирекции благоустройства в тот же вечер выехали на место...
Узнать больше

Автомобиль сбил велосипедиста в центре Рязани

Новости Рязани
На улице Есенина в Рязани автомобиль сбил велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. По данным...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы увидят онлайн-презентацию обновленного Mitsubishi ASX в Регион62

Новости Рязани
Официальный дилер Mitsubishi в Рязани «М-Центр» в «Регион62» представляет принципиально новый Mitsubishi ASX. 26 июня в 17.00 в прямом...
Узнать больше

Любимов вновь рассказал о выходе на второй этап снятия ограничений

Власть
Напомним, ранее глава региона говорил, что начать второй этап в Рязани и области планируется с 18 июня. При этом он подчеркнул, что зависеть всё будет от эпидемической ситуации.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 16 июня

Новости Рязани
Что произошло в Рязани сегодня, 16 июня? Представляем вам обзор самых интересных, на наш взгляд, событий и новостей. В...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 лёгких фильмов для отдыха после работы

Акценты
Устали на работе, а до конца трудовой недели ещё далеко? Утомила жара? Повседневные заботы давят, и хочется лёгкости? Пришло время немного отдохнуть....
Узнать больше

Кровососы на охоте: как уберечь себя и близких от укусов клещей

Акценты
Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности – клещевых инфекциях. Тем не менее, сезон активности клещей в самом...
Узнать больше

Как дальше жить?

Акценты
Сергей Есенин обрек село Константиново на всероссийскую славу. Тысячи поклонников его творчества вытаптывают гектары земли вокруг родительского...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+