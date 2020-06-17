Дело серийного сексуального маньяка передано в суд

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В городе Тулуне Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ – пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), ч.2 и ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.2 и ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, мужчина совершал преступления с 1992 по январь 2019 года. На его счету несколько изнасилований, а также убийства двух женщин. В действиях подозреваемого выявлены признаки серийности. Он действовал по одной и той же схеме – сначала, угрожая ножом, заводил жертв в безлюдные места, где совершал в отношении них сексуальные преступления.

Над раскрытие преступлений работали наиболее опытные следователи Иркутской области. Правоохранители располагали лишь отрывочными сведениями о личности подозреваемого. Жертвы говорили о его усах, характерной кепке коричневого цвета и запахе солярки.

– Под такие критерии условно подпадали водители всех грузовых автомобилей, работники котельных или угольных разрезов, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Именно их и проверяли оперативники в первую очередь. Кроме того, делалась выборка по возрасту проверяемых – от 40 до 65 лет. Задержали мужчину в январе 2019 года после того, как эксперты выявили совпадение его генетического материала с материалом, собранным на месте преступлений. После этого задержанного поместили под стражу.

Уголовное дело составило более 100 томов. Сейчас обвиняемый знакомится с ним. Затем будет суд.