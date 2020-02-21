Дедушка зверски убил внука и похитил двух других на Урале

Решается вопрос об отправке на принудительное лечение пенсионера, который обвиняется в убийстве собственного внука и похищении еще двоих малолетних детей в Свердловской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По версии следствия, родители попросили дедушку посидеть с малышами. Во время их отсутствия пенсионер перерезал горло 3-летнему мальчику, а также насильно усадил к себе в машину двух других внуков. К счастью, автоинспекторам удалось перехватить автомобиль на дороге.

Выяснилось, что на фоне алкогольного опьянения у мужчины развилось психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями.