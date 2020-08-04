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Новости мираПроисшествия

Дед-педофил растлевал четырехлетнюю внучку в Саратове

Никита Брыкин

В Саратове суд вынес приговор 50-летнему мужчине, который был признан виновным в действиях сексуального характера по отношению к ребенку, пишет «КП».

Жертвой злоумышленника стала его четырехлетняя внучка. В ночь на 10 марта дед-педофил совершил в отношении девочки сексуальные действия без применения насилия. Это произошло у него дома в Заводском районе.

Девочка рассказала о случившемся маме. Она обратилась в полицию. Выяснилось, что мужчина ранее судим. Он раскаялся и признал свою вину. Злоумышленника приговорили к десяти годам в колонии особого режима.

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