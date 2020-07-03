Дарья Янина снялась голой в клипе во время болезни мужа

- Advertisement -

Певица Дарья Клюшникова (Янина) выложила в Сеть клип на композицию «Тай на меня». Видео получилось провокационным и откровенным.

Дело в том, что во время съемок Дарья позировала голой или в нижнем белье. Такой перформанс сделал видео очень осуждаемым, сообщает Starhit.ru.

Видео вызвало большой резонанс в Сети. Зрители разделились на противоположные лагеря. Представители первого высоко оценили старания Дарьи и сам клип. Представители второго стали откровенно критиковать Янину за излишнюю откровенность.

Напомним, Дарья является супругой актера Алексея Янина, который стал звездой сериала «Клуб». Сейчас артист проходит реабилитацию после инсульта, в это же время его жена строит карьеру певицы и воспитывает ребенка.