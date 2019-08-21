На главную Новости мира Дача убивает: Под Волгоградом женщина умерла на грядках и осталась лежать в...
Новости мираПроисшествия

Дача убивает: Под Волгоградом женщина умерла на грядках и осталась лежать в огороде

Труп 77-летней женщины нашли на даче ее соседи. Мертвая гражданка лежала прямо в огороде. Инцидент случился в конце прошлой недели в окрестностях города Камышина Волгоградской области.

По словам представителей СУ СК РФ, на теле погибшей были обнаружены поздние гнилостные изменения. Отмечается, что по данной причине установление причины смерти женщины было очень осложнено. При осмотре также не обнаружили криминальных признаков кончины пенсионерки. Это помогло сделать вывод о том, что женщина преклонного возраста во время нахождения в огороде почувствовала себя плохо. Когда она потеряла сознание, никого рядом не было. Близкие также долго не искали пенсионерку, поэтому о ее смерти никто не знал.

Уже мертвая женщина оставалась на огороде, под солнцем, несколько дней. Это и стало причиной разложения трупа. Расследование инцидента, однако, все еще продолжается, сообщает Блокнот Камышин.

Фото: Блокнот Камышин

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани пройдёт фестиваль «Назад в 90-е»

В Рязани перекрыли Солотчинский мост

В четверг рязанцев ждёт отключение холодной воды

Рязанские активисты добились зачисления в детский сад ребёнка матери-одиночки

Рязанца арестовали за сексуальные действия в отношении 5-летней дочери

Рязанцы увидят репродукции картин Моне и Дега

На выставке московского художника рязанцы смогли погрузиться в «Быструю фазу сна»

МЧС предупредило рязанцев о жаре

В Рязанском районе отменили популярный молочный фестиваль

Грибник обнаружил труп пропавшего рязанца

На территории бывшего завода «Химволокно» в Рязани погиб рабочий

Под Рязанью водитель без прав устроил ДТП

Блогинг по-рязански

Региональные товаропроизводители получили знак «Рязанское качество»

В ООО «Агрохолдинг Скопинский» завезли 50 молодых телят

Фестиваль уличной культуры «Железка-2019» пройдёт в новом формате

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Косметолог раскрыла секреты идеальной кожи

Пара из России улетела сыграть свадьбу в Грузию и не может вернуться

Томского таксиста осудят за наезд на девушку на «зебре»