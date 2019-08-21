Дача убивает: Под Волгоградом женщина умерла на грядках и осталась лежать в огороде

Труп 77-летней женщины нашли на даче ее соседи. Мертвая гражданка лежала прямо в огороде. Инцидент случился в конце прошлой недели в окрестностях города Камышина Волгоградской области.

По словам представителей СУ СК РФ, на теле погибшей были обнаружены поздние гнилостные изменения. Отмечается, что по данной причине установление причины смерти женщины было очень осложнено. При осмотре также не обнаружили криминальных признаков кончины пенсионерки. Это помогло сделать вывод о том, что женщина преклонного возраста во время нахождения в огороде почувствовала себя плохо. Когда она потеряла сознание, никого рядом не было. Близкие также долго не искали пенсионерку, поэтому о ее смерти никто не знал.

Уже мертвая женщина оставалась на огороде, под солнцем, несколько дней. Это и стало причиной разложения трупа. Расследование инцидента, однако, все еще продолжается, сообщает Блокнот Камышин.

Фото: Блокнот Камышин