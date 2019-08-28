Борьба с жарой: В Дохе асфальт покрасили в необычный цвет

В Дохе (Катар) местные власти решили провести эксперимент на одной из улиц. Асфальт на улице Абдаллы бен Джасема в синий цвет.

Главная идея данного проекта в том, чтобы понизить температуру асфальтового покрытия. Дело в том, что температура в Дохе летом может доходить до 50 градусов тепла. При этом, по мнению инженеров, черный асфальт обычно на 20 градусов горячее, чем фактическая температура.

Асфальт, покрашенный в светлый оттенок, должен защитить от недугов, возникающих от перегрева. Плюс ко всему, новая цветовая гамма покрытия должна сделать Катар более привлекательным внешне для гостей страны, которые в 2022 году прибудут на чемпионат мира по футболу. Оценка результатов будет производиться как минимум полтора года. Также известно, что власти хотят попробовать покрасить асфальтовое покрытие в другие цвета, сообщает За рулем.

Фото: Qatar Public Works Authority (Ashghal)