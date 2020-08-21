Число пострадавших при взрыве в Ярославле увеличилось до четырех

Число пострадавших при взрыве газа в Ярославле увеличилось до четырех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме на улице Батова погиб человек, еще трое получили травмы. Под завалами могут находиться люди.

«По уточненным данным, число пострадавших увеличилось до четырех человек», – сказал собеседник РИА Новости.

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По его словам, все пострадавшие госпитализированы в городскую клиническую больницу имени Виноградова.