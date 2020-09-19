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Новости мираЭкономика

Число бедных россиян увеличилось на 1,3 млн по сравнению с прошлым годом

Иван Федоров

Во втором квартале 2020 года число бедных россиян увеличилось на 1,3 млн по отношению к аналогичному периоду 2019 года. В настоящее время в РФ проживает 19,9 млн человек с доходом ниже прожиточного минимума, а это 13,5% от населения целой страны, сообщает ТАСС. 

Во втором квартале 2019 года в России было 18,6 млн бедных человек, то есть 12,7% населения. При всем при этом за первое полугодие 2020 года число людей, проживающих за чертой бедности, снизилось на 400 000. 

В Росстате считают, что такой рост обусловлен снижением деловой активности в период пандемии. А господдержка позволила немного снизить эту разницу.

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