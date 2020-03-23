Чиновников уволят за отдых в Ялте их детей вместо больных

Никита Брыкин
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В Воробьевском районе Воронежской области местным чиновникам грозит увольнение. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Это произойдет в том случае, если подтвердится, что они отправили своих детей отдыхать в Крыму вне очереди. Эти подтверждения могут быть получены в ходе следствия и вероятного суда.

Отметим, что чиновников обвиняют в том, что из девяти путевок в ялтинский санаторий, которые предназначались для больных детей, четыре вне очереди распределили между собой работники управления соцзащиты.

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