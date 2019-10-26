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Четверо погибли, 10 ранены после ДТП под Кировом

26 октября в Нолинском районе Кировского региона случилась автокатастрофа. В результате столкновения двух транспортных средств погибли четыре человека. Еще десять получили травмы.

Сообщается, что ДТП случилось неподалеку от населенного пункта Первоз. Участниками страшного столкновения стали хэтчбек ВАЗ-2114 и микроавтобус Ford, который ходит по маршруту Киров — Вятские Поляны. В итоге 10 пассажиров рейсового микроавтобуса были травмированы.

На месте ЧП пришлось работать спасателям. Они сумели вытащить из искореженной легковушки живую 15-летнюю девочку. Еще четыре человека погибли. По факту автокатастрофы ведется расследование. Выясняются детали аварии, сообщает newsler.ru.

Фото: ГИБДД по Кировской области

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