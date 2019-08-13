На главную Новости мира Бывший парень старшеклассницы вывез ее в лес в Новой Москве и изуродовал...
Новости мираПроисшествия

Бывший парень старшеклассницы вывез ее в лес в Новой Москве и изуродовал из-за расставания

11 августа в населенном пункте Дубовка 20-летний молодой человек завел бывшую девушку в лес и набросился на нее с ножом в руках. Причиной нападения стало расставание. Известно, что учащаяся школы встречалась с юным москвичом примерно год, однако недавно она решила расстаться со второй половиной.

Нападавший изрезал ножом голову и шею 17- летней девочки, а также нанес несколько ударов в грудь. В итоге легкие жертвы были пробиты в четырех местах. Увечия молодой человек наносил несколько часов подряд. Спасти потерпевшую смогла ее мать. Она набрала своей дочери, а затем вызвала правоохранителей.

Теперь по факту попытки убийства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщают в СК РФ. Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцев предупредили о резком ухудшении погоды

Приехавшего на отдых москвича задержали за убийство жителя Елатьмы

Государство просит взаймы. Первые госзаймы в Российской империи

В Рязанской области проходит чемпионат России по ловле карпа

Назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рыбное

В среду в центре Рязани будут отключать холодную воду

Любимов поручил максимально ответственно рассмотреть обращения граждан

Рязанский ансамбль танца «Юность» получил звание «Образцовый коллектив»

В Рязанской области пропал 21-летний парень

Пожар на свалке в районе Химволокна потушен

Николай Любимов прокомментировал ситуацию с детьми из Иркутской области

В Рязань на II Международный форум древних городов приедут представители 35 стран мира

Рязанцев ждут карнавал и погорелый театр

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП, на месте происшествия скорая помощь

В Рязани на несколько дней перекроют улицу Островского

В Рязани внук зарезал 80-летнюю женщину

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Собака спровоцировала серьезную аварию в Тамбове

Киров: Неизвестный украл из офиса сумку с деньгами

В Саранске водитель экскаватора сбил пешехода