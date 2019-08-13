Бывший парень старшеклассницы вывез ее в лес в Новой Москве и изуродовал из-за расставания

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11 августа в населенном пункте Дубовка 20-летний молодой человек завел бывшую девушку в лес и набросился на нее с ножом в руках. Причиной нападения стало расставание. Известно, что учащаяся школы встречалась с юным москвичом примерно год, однако недавно она решила расстаться со второй половиной.

Нападавший изрезал ножом голову и шею 17- летней девочки, а также нанес несколько ударов в грудь. В итоге легкие жертвы были пробиты в четырех местах. Увечия молодой человек наносил несколько часов подряд. Спасти потерпевшую смогла ее мать. Она набрала своей дочери, а затем вызвала правоохранителей.

Теперь по факту попытки убийства возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщают в СК РФ. Информация об инциденте появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»