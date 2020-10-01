Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

В четверг, 1 октября, Эльмана Пашаева облили фекалиями в центре Москвы, сообщает «360».

По словам бывшего адвоката Ефремова, он шел на интервью к журналистам телеканала «360». Прямо возле здания редакции, которая находится на Зубовском бульваре, на Пашаева напал молодой человек со словами «Это за вчерашнее высказывание!». После этого злоумышленник облил адвоката фекалиями.

— Случилось это все примерно в 10:45. Рядом со мной находился и журналист «360». Он все видел. Меня не пугают ни такие поступки, ни подобные высказывания, — заявил Пашаев.

После того, как нападавший сделал свое дело, он выронил документы. Эльман Пашаев подобрал выпавшее удостоверение и сфотографировал его. Из документов стало ясно, что это был Илья И. Адвокат попросил нападавшего подойти лично и рассказать о заказчике.