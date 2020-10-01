Бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева облили фекалиями в центре Москвы

В четверг, 1 октября, Эльмана Пашаева облили фекалиями в центре Москвы, сообщает «360».
По словам бывшего адвоката Ефремова, он шел на интервью к журналистам телеканала «360». Прямо возле здания редакции, которая находится на Зубовском бульваре, на Пашаева напал молодой человек со словами «Это за вчерашнее высказывание!». После этого злоумышленник облил адвоката фекалиями.
После того, как нападавший сделал свое дело, он выронил документы. Эльман Пашаев подобрал выпавшее удостоверение и сфотографировал его. Из документов стало ясно, что это был Илья И. Адвокат попросил нападавшего подойти лично и рассказать о заказчике.