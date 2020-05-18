Бразильцы из «Краснодара» снова устроили алкогольную вечеринку

Бразильские легионеры футбольного клуба «Краснодар» устроили очередную вечеринку во время самоизоляционного режима. Без кальяна и алкоголя не обошлось.
В Инстаграме спортсмены показали свое празднество. Они сняли на видео, как разливают алкоголь по бокалам, показали пачку купюр по 1000 рублей, а также продемонстрировали стол, заставленный спиртным.
У поклонников такая вечеринка вызвала волну негодования. Многие отметили, что футболисты ведут себя недостойно, сообщает РЕН ТВ.
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