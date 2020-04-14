Братья-разбойники держали в страхе город в Приморье

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Полицейские задержали четырех мужчин, которых подозревают в совершении ряда разбойных налетов. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что ими оказались братья в возрасте от 23 до 28 лет. В полицию обратился 51-летний житель Дальнереченска, сообщивший о нападении на него. По его словам, злоумышленники проникли в его дом с ружьем и пистолетами и отобрали деньги.

Выяснилось, что двое из них имеют судимости за совершение преступлений. Как стало известно, братья сколотили банду в октябре 2019 года. По предварительной версии, они совершили еще четыре налета в Дальнереченске и Дальнереченском районе. Возбуждены уголовные дела.

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