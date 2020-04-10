Больше 1,6 миллиона: Свежая информация о зараженных COVID-19 в мире

Алексей Агеев

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Согласно последним подсчетам, в мире зафиксировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения COVID-19. Такую информацию предоставили сотрудники американского университета Джона Хопкинса.

Уточняется, что общее число заболевших составляет 1 601 018 человек. При этом умерли от коронавируса 95 718 человек. Первыми по количеству заразившихся являются Соединенные Штаты, где болеют свыше 465 тысяч поверженных недугом. Более 16 000 человек скончались.

Смертей от коронавируса больше всего в Италии. Там умерли свыше 18 000 пациентов. Заражены COVID-19 в этой стране 143 тысячи человек. В КНР за последние 24 часа коронавирус нашли у 42 жителей.

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