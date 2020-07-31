Боксер одним ударом убил мужчину, пытавшегося разнять драку

Следователи предъявили обвинение 38-летнему боксеру Михаилу Старцеву в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом пишет портал «АиФ».

Инцидент произошел в ночь на 27 июля на пешеходной улице возле одного из развлекательных заведений.

В драке на Старом базаре в Барнауле погиб 40-летний мужчина, пытавшийся разнять участников драки. В результате потерпевший пропустил сокрушительный удар в голову. Потерпевший упал головой об асфальт. Вскоре он скончался в больнице.

Обвиняемый отказался давать показания. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.