Блогер объяснил полуголые танцы в метро с фаллоимитатором

Блогер из Новосибирска, который известен в Инстаграме как tsyga_official, исполнил танцы в трусах с фаллоимитатором. Свой поступок 22-летний парень объяснил позднее в разговоре с представителями издания КП.

Молодой человек заявил, что никого обидеть не пытался. Он всего лишь выполнял задание челленджа от новосибирской блогерши.

«Мы задавали друг другу разные как можно более необычные задания, которые нужно было выполнить. Нацелено это все на то, чтобы привлечь как можно больше внимания: в интернете сейчас без хайпа никуда», – сказал блогер.

Поведение парня в метро привлекло внимание правоохранителей. Однако сам молодой человек не считает, что совершал какие-то нарушения, ведь он хулиганских целей перед собой не ставил.