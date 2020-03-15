Блогер Диденко пожаловалась на травлю в Сети

Блогер Екатерина Диденко пожаловалась на травлю в Сети. Девушка рассказал о сложившейся ситуации на своей странице в соцсети Инстаграм.

Напомним, что особенно популярной она стала после после вечеринки в бане во время празднования дня рождения. На празднестве погибли ее супруг и двое друзей.

После этого случая Диденко стали оставлять негативные комментарии. О них она рассказала в Инстаграме. Екатерина попросила подписчиков быть менее «ядовитыми» и помнить, что она является матерью двоих детей, сообщает РЕН ТВ.