Благоустройство Соборной площади в Липецке затянулось из-за поставщика плитки

В понедельник, 2 ноября, администрация Липецка заявила, что благоустройство Соборной площади затянулось из-за поставщика плитки.

В то время завод приостанавливал свою работу, поэтому не смог вовремя доставить материал. Но в настоящее время плитка уже пришла в город. Теперь подрядчик ждет хорошую погоду, чтобы продолжить работы.

— Здесь уже отремонтировали асфальт и заменили 500 метров бордюрного камня, а также уложили часть плиточного покрытия – порядка 250 квадратных метров, — говорится в сообщении.

По плану на площади должны появиться скамейки и урны. Кроме того, тут уже идет капитальный ремонт фасадов домов. А в следующем году преображение Соборной площади продолжится.