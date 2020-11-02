Благоустройство Соборной площади в Липецке затянулось из-за поставщика плитки

В понедельник, 2 ноября, администрация Липецка заявила, что благоустройство Соборной площади затянулось из-за поставщика плитки.
В то время завод приостанавливал свою работу, поэтому не смог вовремя доставить материал. Но в настоящее время плитка уже пришла в город. Теперь подрядчик ждет хорошую погоду, чтобы продолжить работы.
По плану на площади должны появиться скамейки и урны. Кроме того, тут уже идет капитальный ремонт фасадов домов. А в следующем году преображение Соборной площади продолжится.