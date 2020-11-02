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Благоустройство Соборной площади в Липецке затянулось из-за поставщика плитки

Елена Лобанова

В понедельник, 2 ноября, администрация Липецка заявила, что благоустройство Соборной площади затянулось из-за поставщика плитки. 

В то время завод приостанавливал свою работу, поэтому не смог вовремя доставить материал. Но в настоящее время плитка уже пришла в город. Теперь подрядчик ждет хорошую погоду, чтобы продолжить работы. 

— Здесь уже отремонтировали асфальт и заменили 500 метров бордюрного камня, а также уложили часть плиточного покрытия – порядка 250 квадратных метров, — говорится в сообщении. 

По плану на площади должны появиться скамейки и урны. Кроме того, тут уже идет капитальный ремонт фасадов домов. А в следующем году преображение Соборной площади продолжится.

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