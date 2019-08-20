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Банки предупреждают об атаках на счета клиентов

Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах. Об этом «Известиям» сообщили в кредитных организациях из первой тридцатки рейтинга.

В банках признают факты утечек пользовательских данных, а также мошеннических действий с ними, причем даже с помощью голосовых роботов и поддельных звонков из службы безопасности.

В одной кредитной организации уже изменили текст сообщения с предупреждением: «Если Вас просят сообщить КОД из СМС (даже роботу в тоновом режиме), Вам звонит МОШЕННИК».

Подробнее — в материале «Известий»: Отбитые мошенники: банки массово предупреждают об атаках на счета клиентов

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