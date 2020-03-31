Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли

7info
Изображение Павел К. с сайта Pixabay
Новости мира

В России восемь пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

В России в реанимации находятся восемь человек с подтверждённым коронавирусом. Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко, сообщает ТАСС. 
Узнать больше
Новости мира

Минтруд пояснил, как россиянам будет оплачиваться нерабочая неделя

Минтруд представил рекомендации по оплате труда на нерабочей неделе. Она будет длиться с 30 марта по 3 апреля из-за нашествия коронавируса.
Узнать больше
Новости мира

Домашний час с министром просвещения Сергеем Кравцовым

Сегодня, в 12.00 в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе министерства просвещения состоится выступление министра Просвещения Сергея Кравцова. Как построить день с пользой для себя...
Узнать больше
В этот день

День работника культуры России

День работника культуры отмечается в России ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей...
Узнать больше
Новости мира

Учёные рассказали об опасности коронавируса для животных

Коронавирус может передаваться от человека к домашним животным, считают российские ученые. Пока у специалистов нет точного объяснения того, почему коронавирус выявляется у...
Узнать больше
-

Чистая прибыль банка «Открытие» за первые два месяца 2020 года по РСБУ составила 4,6 млрд рублей. Нормативы достаточности капитала выполняются банком с запасом: Н1.0 по состоянию на 1 марта составил 13,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) за 2 месяца 2020 года составили 19,1 млрд руб., что на 15% лучше результата за аналогичный период прошлого года (16,5 млрд). Положительное влияние на данный результат оказал в том числе  рост чистого комиссионного дохода на 40% (с 3,2 млрд. руб. до 4,5 млрд. руб.).

За январь-февраль 2020 года активы банка «Открытие» увеличились на 1%. Кредитный портфель банка (до вычета резервов) вырос на 10 млрд. до 1,4 трлн. рублей. При этом розничный кредитный портфель превысил 400 млрд. рублей.

В январе-феврале средства клиентов на счетах и депозитах банка «Открытие» увеличились на 17 млрд (+1%) до 1,8 трлн рублей. Объем вложений в ценные бумаги за период сократился на 94 млрд рублей (12%).

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Власть
Во вторник, 31 марта, на телеканале «Россия-24» губернатор Николай Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области.  Глава...
Узнать больше

Как рязанские спортсмены готовятся к турнирам в домашних условиях

Новости Рязани
В связи с режимом самоизоляции в Рязанской области приостановлена работа учреждений спорта. Отменены все общегородские спортивные мероприятия. Но многие...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Власть
Во вторник, 31 марта, на телеканале «Россия-24» губернатор Николай Любимов рассказал о ситуации с коронавирусом в Рязанской области.  Глава...
Узнать больше

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Новости Рязани
Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше

Эпидемиолог рассказала рязанцам, как избежать заражения коронавирусом

Новости Рязани
Врач-эпидемиолог высшей категории поликлиники №4 города Рязани Евгения Артамонова рассказала, что нужно делать в условиях коронавируса.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов рассказал о ситуации в Рязани в эфире федерального телеканала

Под Петербургом мальчик упал в овраг на ватрушке

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о самочувствии после обнаружения COVID-19