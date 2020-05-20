Банк «Открытие» возобновил работу большинства отделений в регионах Центральной России

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Банк «Открытие» возобновил работу точек обслуживания клиентов в регионах Центральной России, которые в период официально объявленного в России режима самоизоляции и «нерабочих дней» были закрыты. В период режима самоизоляции работу осуществляли 60-70% отделений банка в регионах Центральной России. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей. На данный момент все офисы открыты в Воронеже, Липецке, Твери, Орле, Костроме, Курске, Тамбове, Ярославле, Брянске, Смоленске, Белгороде, Рязани. В ближайшее время откроются еще 5 офисов в Туле, Калуге, Иваново и во Владимире.

Офисы банка продолжат работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. Во всех точках обслуживания нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей. В офисах регулярно производится проветривание и дезинфекция. Уборка помещений, в которых работают сотрудники или присутствуют клиенты, а также обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты, будет проходить каждый час. Для сотрудников банка сохранится режим работы с использованием защитных масок и перчаток.

Сеть банка «Открытие» насчитывает 605 отделений в 73 регионах России. В регионах Центральной России банк представлен 74 офисами.

Ознакомиться с графиком работы офисов и предварительно записаться на обслуживание можно в разделе «Офисы и банкоматы».

Обращаем особое внимание на то, что банк расширил спектр сервисов, доступных в каналах дистанционного обслуживания. На сегодняшний день большая часть услуг и сервисов, которые предоставляет банк, доступна в интернет-банке и мобильном приложении.