Банк «Открытие» предложил предпринимателям виртуальную карту платежной системы «Таможенная карта»

Клиентам банка «Открытия» доступен новый сервис – виртуальная таможенная карта, которая позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без выпуска пластиковой карты.
Продукт предназначен для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов.
Для удобства пользователей платежная система «Таможенная карта» и банк «Открытие» реализовали «бесшовный» переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка. Виртуальная таможенная карта выпускается и обсуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк «Бизнес-Портал», карта активируется в режиме онлайн, после чего ею сразу можно пользоваться.
Среди важных преимуществ сервиса – высокая скорость оформления карты, удобство ее использования.
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